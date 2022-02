에이스침대, 신세계백화점 경기점에 '팝업스토어' 개장

[아시아경제 김종화 기자] 에이스침대가 신세계백화점 경기점 지하 1층 '더 스테이지'에서 에이스침대의 프리미엄 제품 체험은 물론 풍성한 혜택을 얻어갈 수 있는 팝업스토어 행사를 다음달 13일까지 진행한다.

약 50평 규모로 진행되는 이번 행사는 다가오는 혼수 및 이사철을 맞아 고객들이 에이스침대의 제품을 자유로운 분위기에서 체험하고 구매할 수 있도록 하기 위해 마련됐다. 더불어 신혼부부를 비롯한 1인 가구, 자녀 등 다양한 연령대와 라이프스타일을 가진 소비자층을 고려해 각 고객층에 맞는 제품 라인업이 전시된다.

에이스침대는 행사 기간에 구매 금액대별로 차렵이불세트, 호텔베딩세트를 증정하며, 에이스 헤리츠 매트리스를 구매하는 고객에게는 헤리츠 웰컴키트 등 추가 사은품을 제공한다. 또 이번 행사를 통해 혼수를 마련하고자 하는 예비부부라면 '에이스 웨딩멤버스'를 통해 금액대별 사은품을 추가로 받을 수 있다.

에이스침대 관계자는 "이번 행사는 혼수, 이사 시즌을 맞아 고객들에게 에이스침대 다양한 라인업의 제품을 직접 경험하면서 힐링할 수 있는 공간을 제공하고자 마련됐다"면서 "에이스침대 팝업스토어 행사장에서 여러분의 좋은 잠을 위한 좋은 침대를 다양한 혜택과 함께 누리길 바란다"고 전했다.

