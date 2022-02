뉴패러다임인베, 아기유니콘 육성 프로그램 참가기업 모집

[아시아경제 최동현 기자] 중소벤처기업부의 창업 지원 프로그램 '팁스'(TIPS) 운영사인 뉴패러다임인베스트먼트가 15개 유망 스타트업 집중 신속투자 계획인 ‘2022년 아기유니콘 육성 프로그램’을 18일 발표했다.

지난해 뉴패러다임(NP) 혁신성장 제5호 개인투자조합(111억원)을 결성한 뉴패러다임인베스트먼트는 창업 이후 5년간의 스타트업 밸류업 노하우를 모두 응집한 ‘NP 아기유니콘 육성 프로그램’을 완성하고 첫 모집에 나선다.

박제현 뉴패러다임인베스트먼트 대표는 “모바일 빅뱅 시대에 이어 새로운 4차산업 빅뱅 시대에 시장의 문제점과 고객의 애로사항을 해결할 수 있는 역량있는 스타트업은 비지니스모델 및 기술 고도화, 빠른 후속투자를 통해 유니콘 기업으로 빠르게 성장할 수 있다”면서 "아기유니콘 육성 프로그램을 통해 앞으로 매년 15개의 스타트업을 집중 지원해 5개 이상을 아기유니콘으로 성장시킬 계획”이라고 설명했다.

‘NP 아기유니콘 육성 프로그램’이 여타 프로그램과 다른 점은 맞춤형 일정을 따른다는 점이다. 일괄적으로 서류를 접수 기간을 두고 심사 기간을 두는 것이 아니라 IR 자료가 접수된 즉시 투자팀이 신속하게 내용을 검토해 투자를 결정한다.

산업조사, 경쟁사 조사, 사업모델 고도화, 회계진단 등의 프로세스를 거쳐 투자와 동시에 스타트업이 성장하는데 가장 필요한 초기 마중물 역할을 제공할 예정이다. 또 매 반기마다 뉴패러다임이 지원할 수 있는 제한된 수의 스타트업들로부터 투자접수를 받아 투자와 집중적인 벨류업 지원에 들어간다.

뉴패러다임이 2억~5억원 규모의 초기 투자 후 진행하는 구체적인 지원 프로그램으로는 ▲팁스 프로그램 즉시 추천(5억원~7억원) ▲기보엔젤 및 신보 유커넥트를 통한 추가 자금확보 지원(3억원~10억원 보증지원) ▲BM 고도화 및 초기 성과지표 확보한 기존 투자 기업에 대한 후속투자(5억원 내외) ▲파트너사 동반 연계 투자(20억원 이상) 등이 있다.

또 뉴패러다임으로부터 이미 투자받은 패밀리 기업간의 비지니스 협업도 지원할 계획이다. 사업과 기술 고도화 성과를 거둔 스타트업에는 벤처캐피탈(VC) 파트너사와 함께 신속하게 후속 투자를 단행해 1년 이내에 아기유니콘 후보기업으로 육성한다는 방침이다.

뉴패러다임은 지난해 신규 기업 13곳과 후속 투자한 4곳을 포함해 총 47억원의 투자를 단행한 바 있다. 현재 보유중인 41곳의 포트폴리오 기업들 중에 블루엠텍, 빈센, 아티프렌즈, 스파이더크래프트는 투자 3년만에 아기유니콘급 기업으로 성장했다.

이번 아기유니콘 육성 프로그램 참가기업 모집은 이날부터 오는 3월15일까지 진행한다. 자격요건은 4차산업 및 헬스케어분야 창업 3년 이내 스타트업이다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr