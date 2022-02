"항산화 케어와 활력 충전" 일동후디스, '하이뮨 코큐텐 플러스' 출시

코엔자임Q10 1일 최대 섭취량인 100㎎ 함유, 다양한 비타민 B군 배합

[아시아경제 구은모 기자] 일동후디스가 항산화 작용과 활력 충전에 도움을 주는 ‘하이뮨 코큐텐 플러스’를 출시했다고 18일 밝혔다.

하이뮨 코큐텐 플러스에는 항산화 작용과 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있는 코엔자임Q10이 식약처 최대 기준치인 100㎎ 함유돼 있다. 활력 충전을 위해 에너지 대사에 중요한 역할을 하는 비타민 B군(B1 ,B2 ,B6 ,B12)을 배합했으며, 붓기 감소에 도움을 주는 메리로트, 마테, 병풀잎, 민들레 추출물 등 부원료 총 4종이 포함된 복합기능성 제품이다.

식약처에서 기능성을 인정한 원료로 제조했으며, GMP(우수건강기능식품제조기준) 인증 시설에서 생산해 안전성을 갖췄다. 1일 1회 1캡슐 복용으로 간편하게 섭취할 수 있으며, 소형 캡슐로 돼 있어 목 넘김이 편하다.

일동후디스 관계자는 “하이뮨 코큐텐 플러스는 항산화 기능을 극대화하고, 에너지 대사를 정상화 하는 원료로 꼼꼼히 설계해 건강관리에 도움을 줄 수 있다”며 “이번 신제품을 통해 더욱 활기차고 생기 넘치는 일상을 누리시길 바란다”이라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr