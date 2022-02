안동형 일자리 ‘백신산업 전문인력양성 고도화사업’ 참여인턴 모집

만18~39세 4명 ‥ 6개월 현장실습 1인 200만원까지 지원

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 안동형 일자리사업단은 차세대 백신개발 연구인력 양성을 위해 ‘백신산업 전문인력양성 고도화 사업’에 참여할 인턴을 모집한다. 참여 인턴에게는 국내 우수 백신기관의 현장실습을 지원한다.

총 4명 이내로 모집하며 안동시에 주소를 둔 만 18~39세의 시민이 대상이다. 안동시 소재 교육기관을 졸업하거나 졸업 예정이어야 하며 백신 또는 바이오 계열 전공자로 사업 참여기간 계속해서 안동시에 주소를 둘 수 있어야 지원이 가능하다.

안동형 일자리사업단의 인턴 신청 자격에 대한 적정성 평가를 거친 후 사업단과 수행기관인 경북바이오산업연구원의 면접을 통해 최종 선정된다. 선정된 인턴은 1인 기준 월 최대 200만원까지 지원되며 경북바이오산업연구원에서 채용일로부터 6개월간 인턴십을 진행하게 된다.

지원신청은 2월 16일~23일까지 안동형 일자리사업단에 방문하거나 우편 또는 이메일로 접수받는다. 이메일 제출의 경우 추후 별도 안내에 따라 원본을 제출해야 한다.

