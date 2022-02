김재철 동원그룹 명예회장, 카이스트 명예 박사학위 수여

2020년 AI 산업 인재 양성 위해 500억원 기부

[아시아경제 구은모 기자] 김재철 동원그룹 명예회장이 대한민국 인공지능(AI) 산업에 기여한 공로로 한국과학기술원(카이스트)으로부터 명예 과학기술학박사 학위를 받는다.

카이스트는 18일 오후 2시 대전 카이스트 대강당에서 열리는 학위 수여식에서 김 명예회장에게 명예 과학기술학박사 학위를 수여한다고 밝혔다. 수여식에는 김 명예회장과 박인구 부회장, 이광형 카이스트 총장 등이 참석할 예정이다.

이광형 카이스트 총장은 "김 명예회장은 일생을 국가 경제 발전과 인재 양성에 매진해 온 불굴의 기업가"라며 "대한민국 AI 산업발전과 인재 양성에 관심을 기울이며 국가 글로벌 경쟁력 강화에 기여한 공로로 학위 수여식을 진행한다"고 설명했다.

김 명예회장은 "우리나라 과학 기술 연구와 교육의 산실인 카이스트에서 명예 과학기술학 박사 학위를 받게 된 것을 큰 영광으로 생각한다"며 "카이스트가 대한민국이 데이터 대항해시대 리더로 도약할 수 있는 글로벌 핵심 인재를 양성해 4차 산업 혁명 시대를 주도할 수 있게 되기를 바란다"고 소감을 밝혔다.

한편 김 명예회장은 대한민국 AI 산업의 인재 양성을 위해 2020년 카이스트에 사재 500억원을 기부했다. 카이스트는 지난해 AI대학원을 '김재철 AI대학원'으로 명명하고 최고 수준의 교수진을 단계적으로 확충, AI 융복합 인재 양성에 주력하고 있다.

