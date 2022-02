"브룩스 켑카와 마쓰야마 히데키, 카메론 챔프의 골프공."

던롭스포츠코리아 토털 브랜드 스릭슨의 ‘뉴 큐스타 투어(NEW Q-STAR TOUR사진)’는 3피스 구조에 우레탄 커버다. 패스트 레이어 코어(Fast Layer Core) 기술이 돋보인다. 코어 중심에 가장 부드러운 소재, 가장자리 레이어로 가면서 점차 강도를 더하는 방식이다. 동급 대비 최대 코어 크기와 가장 낮은 컴프레션을 자랑한다.

커버는 신축성 있는 신소재 ‘SeRM(세럼)’ 스핀 스킨 코팅이다. 그린 공략 과정에서 스핀 퍼포먼스를 높이는 동력으로 작용해 서로 다른 라이에서도 일관성 있는 쇼트게임을 보장한다. 새로운 측면 스탬핑이 퍼팅할 때 얼라인먼트를 도와주고, 338딤플은 중력에 의한 저항을 최소화시켜 롱게임 퍼포먼스까지 뛰어나다. 퓨어 화이트와 투어 옐로우 등 두 가지 색상이 있다.