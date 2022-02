유성훈 금천구청장, 남북평화협력 지방정부協 부회장 선출

[서울시 자치구 뉴스]유성훈 금천구청장, 서울 권역 대표 남북평화협력 지방정부협의회 회장단으로 활동...양천50플러스센터 ‘위풍당당 50+전직클리닉’ 운영...용산구, 온라인 사진 공모전 ‘겨울의 끝, 봄의 시작에서’

[아시아경제 박종일 기자] 유성훈 금천구청장이 16일 개최된 남북평화협력 지방정부협의회 제2차 정기총회에서 부회장으로 선출됐다.

남북평화협력 지방정부협의회는 지방정부 주도의 남북교류 협력사업 활성화를 위해 구성된 행정협의체다. 2021년 5월 출범해 서울, 부산, 대전, 울산, 충남 권역 등에서 61개의 지방자치단체가 참여하고 있다.

이번 총회는 코로나19 상황으로 일부 회장단은 안양시청 현장에서, 회원들은 영상회의를 통해 진행, 2022년 사업계획 및 세입세출 예산안과 협의회 규정 등을 논의했다.

협의회는 향후 지속적인 협의와 지방정부 간 연대를 통해 남북교류 실무교육, 대북생활 협력사업, 남북 합의 이행 토론회 등을 추진할 계획이다.

유성훈 금천구청장은 부회장 선출 이후 “남북평화협력 지방정부협의회가 남북 간 신뢰 회복과 교류협력 강화에 선도적인 역할을 해나갈 수 있도록 최선의 노력을 하겠다”며 “2022년 임인년, 한반도에 평화가 정착될 수 있는 한 해가 되길 진심으로 바란다”고 전했다.

양천구(구청장 김수영)는 양천50플러스센터와 함께 중장년층의 재취업을 응원하기 위한 신중년 경력형 일자리 사업인 ‘위풍당당 50+전직클리닉’을 오는 3월부터 운영한다고 밝혔다.

신중년 경력형 일자리 사업은 퇴직한 전문인력에게 지역사회가 필요로 하는 사회서비스 일자리를 제공, 민간일자리로 이동을 지원하는 사업이다.

양천50플러스센터(이하 ‘센터’)는 직업상담사 자격증을 소지한 경력 3년 이상의 신중년 인력을 상담전문가로 채용, 경력형 일자리를 제공, 이들을 통해 전직을 희망하는 센터 이용자에게 ‘위풍당당50+전직클리닉’ 서비스를 제공함으로써 지역사회 일자리 연계로 이어지는 선순환 구조를 구축하려고 한다.

‘위풍당당 50+전직클리닉’은 전문 직업상담사가 상주하며 센터 이용객인 중장년층 400여 명을 대상으로 1:1 생애경력을 점검하고 전직에 필요한 맞춤형 가이드라인을 제공한다. 동년배인 상담사와 센터 이용객(구직자ㆍ전직 희망자)은 컨설팅을 통해 인생 2막에 대한 풍부한 공감대를 형성하게 된다.

또, 센터 자체 취업교육을 비롯 양천구일자리플러스센터 취업 연계 프로그램과 공공ㆍ민간 부문의 취업 정보도 함께 제공할 계획이다.

전직 및 재취업에 관심 있는 중장년은 누구나 양천50플러스센터에 전화 또는 방문 접수를 통해 ‘위풍당당 50+전직클리닉’에 참여할 수 있다.

김수영 양천구청장은 “‘위풍당당 50+전직클리닉’은 신중년의 전문경력을 잘 살려 지역 내 또 다른 중장년의 재도약을 돕는 일거양득의 효과를 거둘 것으로 기대된다”면서 “생애 경력을 되돌아보고 현실적인 취업 조언과 정보를 얻을 수 있는 이번 사업에 관심 있는 분들의 많은 참여 바란다”고 말했다.

용산구(구청장 성장현)가 구민의 새롭고 신선한 시각을 구정 홍보에 적극 반영하기 위해 기획한 ‘각자의 용산’ 온라인 사진 공모전을 시작한다.

공모 주제는 ‘겨울의 끝, 봄의 시작에서’. 용산을 배경으로 겨울의 마지막 모습과 봄의 시작을 느낄 수 있는 장소, 인물, 사물 등을 자유롭게 사진에 담으면 된다.

남녀노소 누구든지 구 인스타그램을 팔로우한 후 해시태그 ‘#각자의용산겨울과봄’을 적고 사진을 게시하면 된다. 접수 기간은 2월20일부터 3월13일까지.

구 관계자는 “비전문가가 쉽게 참가할 수 있도록 응모방법을 간소화하고 수상금액은 소액으로 정했다”며 “5월, 8월, 11월에도 온라인 사진 공모전이 연속해서 열리니 많은 관심 바란다”고 전했다.

구는 자체 심사를 거쳐 3월 21일 수상작을 발표한다. 최우수 1명, 우수 3명, 장려 6명, 입선 10명 등 20명을 대상으로 1∼10만원 상당 모바일상품권을 지급할 예정이다. 시상 규모는 응모 현황에 따라 변동 가능하다.

우수작품은 구 공식 SNS(인스타그램, 페이스북, 트위터), 디지털게시판, 미디어보드 등을 통해 주민에 공개된다. 또 구정 홍보 이미지, 영상물 제작 시 기초자료로도 활용한다.

성장현 용산구청장은 “코로나19로 모임이 줄고 집안에 머무는 시간이 길어져 주민들의 우울감이 커지고 있다”며 “변화하는 계절을 느끼고 시시각각 변화하는 용산의 순간을 포착하는 공모전 참여로 일상의 활력을 되찾을 수 있을 것”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr