가락시장 지난해 수산부류 거래물량 8만9000톤, 거래금액 5281억원

서울시농수산식품공사, 2021년 가락시장 수산부류 거래실적 발표...전년 대비 거래물량 1.7% 감소, 거래금액 2.8% 감소 ...수산시장 경쟁력 확보와 활성화 위해 유통인과 함께 코로나19 극복 및 수산물 특성에 맞는 거래제도 개선 등 다양한 방안 추진

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 문영표)는 2021년 가락시장 수산부류 거래실적 분석 결과를 발표, 거래물량은 8만9000톤으로 전년 대비 1.7% 감소, 거래금액은 5281억원으로 전년 대비 2.8% 감소한 것으로 나타났다.

우리나라 수산물 생산량과 1인 당 연평균 소비량(2020기준)은 지난 10년간 생산량 19.4%(371만3000톤) 증가, 소비량 30.1%(66.6kg) 증가했지만, 소비지 도매시장을 경유하는 수산물은 점진적으로 감소, 전국 수산물 도매시장(19개소)의 점유비율은 6.8%에 불과한 것으로 나타나고 있다.

서울 노량진수산시장과 구리시장의 거래물량 또한 5만4000톤, 2만6000톤으로, 전년 대비 각각 0.7%, 5.3% 감소했다.

한편, 최근 외부 유통환경은 전자상거래 등 직거래 증가, 새로운 스마트 소비 성향 등으로 인해 빠르게 변화하고 있다. 이로 인해 기존 방식의 도매시장은 점점 경쟁력을 잃고 있으며, 새롭고 다양한 방법 모색이 불가피한 상황이다.

이에 공사는 도매시장의 경쟁력 확보와 활성화를 위해 고객들이 다시 찾아오는 수산시장을 만들 계획이다. 소통과 공감을 토대로 유통인과 긴밀히 협력, 코로나19 어려움을 극복하면서 시설 현대화와 유통물류체계 효율화, 거래제도 다양화로 출하자의 선택권을 확대, 생산자와 소비자를 보호할 수 있도록 공영도매시장의 기능과 역할에 충실토록 할 계획이다.

