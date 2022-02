빙과업계, 담합 행위로 공정위 '철퇴'…"검토 후 대응하겠다"

공정위, 빙과 빅4에 과징금 1350억4500만원 부과



빙그레 "유감, 법리 검토해 대응할 것"

해태제과 "의결서 검토 후 대응 결정"

롯데푸드·롯데제과 "재발 방지 위해 최선"

[아시아경제 송승윤 기자] 롯데와 빙그레, 해태 등 주요 아이스크림 제조·판매업체들이 판매·납품 가격 담합으로 공정위 재제를 받게 되면서 당혹감을 감추지 못하고 있다.

공정위는 17일 공정거래법을 위반한 롯데지주, 롯데제과, 롯데푸드, 빙그레, 해태제과식품 등 5개 빙과류 제조·판매사업자에 시정명령과 함께 과징금 총 1350억4500만원을 부과한다고 밝혔다. 업체별로는 잠정적으로 ▲롯데제과 244억원 ▲롯데푸드 237억원 ▲롯데지주 236억원 ▲빙그레 388억원, ▲해태제과식품 244억원 등이다.

공정위는 롯데지주를 제외한 4개 업체(담합 기간 중 롯데제과는 롯데지주와 롯데제과로 분할됨)가 2016년 2월 15일∼2019년 10월 1일 아이스크림 판매·납품 가격 및 소매점 거래처 분할 등을 미리 합의해 실행에 옮겼다고 판단했다. 해당 업체들은 국내 빙과 시장에서 약 85%의 점유율을 차지하고 있다.

공정위는 2007년에도 빙그레와 롯데제과, 롯데삼강, 해태제과식품 등 4개사의 아이스크림 제품 가격 담합과 관련해 총 45억100만원의 과징금을 부과한 바 있다.

빙그레는 이번 공정위 결정과 관련해 유감스럽다는 입장을 밝히고 법적 대응을 시사했다. 빙그레 관계자는 “조사 및 심의과정에서 모두 소명했으나 이런 결정이 나서 유감스럽다”면서 “법리 등을 세밀히 검토해 향후 대응해 나갈 것”이라고 말했다. 해태제과도 공시를 통해 “공정위 의결서를 신중히 검토한 후 대응여부를 결정할 계획”이라고 설명했다. 롯데제과와 롯데푸드 역시 "재발 방지를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 공정위는 이들 업체 가운데 빙그레와 롯데푸드에 대해선 조사 과정에서 불성실하게 협조하고 법을 위반했다는 이유로 검찰에 고발할 예정이다. 검찰 고발이 이뤄지면 향후 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반 등의 혐의로 조사를 받을 가능성이 높다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr