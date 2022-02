[아시아경제 한진주 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 34,000 전일대비 250 등락률 +0.74% 거래량 1,035,772 전일가 33,750 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 한화솔루션, 202억원 규모 자사주 취득 결정한화솔루션, 지난해 영업익 7383억원, 24.3%↑…케미칼 역대최대한화솔루션, 지난해 영업익 7383억원…전년比 24%↑ close 은 태양광 셀, 모듈 제조 및 태양광 다운스트림 계열사 한화큐셀(Hanwha Q CELLS) 유상증자에 참여해 주식 210만4082주를 3702억원에 추가 취득한다고 17일 공시했다. 주식 취득 후 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 24일이다

