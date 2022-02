장성군, 일상회복지원금 소비 SNS 인증 이벤트 진행

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군은 오는 25일까지 지역 내 소비 촉진을 위해 ‘일상회복지원금 소비 인증 SNS 이벤트’를 진행한다고 17일 밝혔다.

군은 설 명절 이전 모든 군민에게 20만원 상당의 일상회복지원금을 지급했으며 코로나 사태의 장기화로 어려움이 큰 지역민들의 일상 회복을 지원하기 위함이다.

지원금은 지역화폐인 장성사랑상품권으로 지급해 민생과 지역경제를 동시에 부양하고자 했다.

소요되는 예산 90억원은 지난해 본예산 편성을 통해 일찌감치 확보했으며 지난해 지급됐던 재난지원금보다 금액을 2배 인상해 군민들로부터 큰 호응을 얻었다.

이번 이벤트는 일상회복지원지원금의 사용을 촉진해 지역경제를 보다 활성화하고, SNS를 통해 옐로우시티 장성을 널리 알리기 위해 마련됐다.

참여 방법은 장성지역 상점 또는 전통시장을 찾아 물품을 구매하거나 식사를 한 뒤 일상회복지원금(장성사랑상품권) 사용 장면을 사진으로 남긴다.

이어서 장성군 공식 블로그나 SNS에 팔로우하고 이벤트 게시글을 찾아 링크를 클릭한다.

네이버 폼에 인증샷을 올리고 후기를 작성한 다음, 응원 댓글과 이벤트 공유, 친구 소환 등을 진행하면 절차가 마무리된다.

SNS 매체별 중복 신청은 가능하지만 중복 당첨은 되지 않는다.

군은 참여자 가운데 20명을 추첨해 3만원 상당의 장성사랑상품권을 제공한다.

이벤트 결과는 내달 3일 군 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

자세한 사항은 군청 소통정보실로 문의하면 된다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr