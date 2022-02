광주 기언치 선대위, 2030세대 여성들과 간담회

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지역 2030세대 여성들이 더불어민주당 이재명 대통령 후보에 자신들의 고민과 바람을 전달하고 여성공약을 살폈다.

더불어민주당 광주 기언치 선거대책위원회는 17일 오전 2030여성간담회 ‘모이면 힘이 됩니다-잘봐, 언니들 모힘이다’를 개최했다고 밝혔다.

행사는 기언치 선거대책위원회의 여성 공동선대위원장인 강한솔·남진희·채은지·송나영 위원장과 2030세대 여성 30여명이 참여했다.

선대위는 육아휴직 급여액 현실화, 육아휴직 부모쿼터제, 자동육아휴직 등록제 등 이재명 후보의 여성관련 공약을 소개했다.

아울러 청년 여성 세대가 이재명 후보에 바라는 점을 담은 메모지로 ‘이재명’ 이름을 만드는 픽셀아트를 제작했다.

강한솔 위원장은 “이재명 후보의 여성 정책을 더 잘 알리는 한편 2030 여성 세대의 목소리를 더 잘 전달하고자 이번 행사를 마련했다”며 “백짓장도 맞들면 낫듯이 여성들의 문제를 여성 모두가 함께 논의하는 자리가 더 마련될 수 있게 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr