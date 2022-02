[아시아경제 권재희 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 17,050 전일대비 700 등락률 +4.28% 거래량 3,232,447 전일가 16,350 2022.02.17 12:01 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2700 겨우 지켜.. 코스닥 2.81% 하락 마감 코스피, 불확실성 수렁.. 2700선 회복코스피·코스닥 2%대 추락.. 분쟁 인플레 포비아 close 은 지난 15~16일 양일에 걸쳐 진행한 일반공모 유상증자 청약 결과 청약률이 623.72%로 집계됐다고 17일 공시했다.

발행예정주식 수는 8287만 2900주로 청약주식은 5억 1689만 8243주가 몰렸다.

우리사주조합 및 구주주가 8074만 7701주로 청약률 97.44%를 기록했다. 일반공모 청약이 4억 3615만 542주로, 청약경쟁률은 205.23대 1이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr