유치원 Best Teacher는 우리 대학서 … 경남정보대 유아교육과, 교원양성기관 역량진단 A등급

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 경남정보대학교 유아교육과가 교육부와 한국교육개발원이 주관하는 5주기 교원양성기관 역량진단에서 최우수 등급인 A등급을 획득했다.

교원양성기관 역량진단은 교육부와 한국교육개발원과 교원양성기관의 체계적인 질 관리와 자율적인 발전 지원을 위해 실시하는 것이다.

역량진단은 교원양성기관의 교육여건, 교육과정, 성과 등에 대한 평가를 종합적으로 실시한다.

5주기 평가에서는 전국 80개의 전문대학 유아교육과 중에서 11%인 9개 대학만 A등급을 획득해 부총리표창을 수상했다.

경남정보대 측은 “현장에 기반한 실습중심의 교육과정과 정규 교육을 보충, 심화하는 다양한 비교과 프로그램에 대한 충실한 운영으로 이뤄낸 결과”라고 말했다.

김신곤 유아교육과 학과장은 “어려운 환경에서 최우수 등급을 받은 것은 대학의 전폭적인 지원과 체계적인 교육과정 운영 결과”ㄹ며 “Best Teacher 유치원 교사 양성을 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr