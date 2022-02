이수정 "尹 '여가부 폐지' 때 쇼크…그러나 더 나은 대안 마련돼"

"부동층인 20·30대 여성들에 尹 찍어달라고 호소할 것"

[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘 공동선대위원장이었던 이수정 경기대 범죄심리학과 교수가 16일 윤석열 국민의힘 대선 후보의 여성가족부 폐지 공약에 대해 찬성의 뜻을 밝혔다.

이 교수는 이날 중앙일보 유튜브 '강찬호의 투머치토커'와 인터뷰에서 "윤 후보가 여가부 폐지를 선언했을 때 쇼크를 받았지만, 더 좋은 대안을 내놓을 의도임을 깨닫고 한 달 넘게 정책을 다듬은 결과, 여가부 유지보다 더 나은 대안이 마련됐기에 여가부 폐지 공약에 찬성한다"고 말했다.

이 교수는 윤 후보가 내놓은 여가부 대안에 대해 "여가부는 박원순 전 서울시장의 성범죄에 목소리도 못 내고 피해 여성을 돌보지도 못했다"며 "주어진 책임을 방기한 부처는 폐지하는 대신, 여성 범죄와 고용 불평등 문제에 대해 법무부와 고용노동부에 전담기구를 설치해 보다 철저히 다루게 하고, 가정법원에 형사처벌 선고권을 부여해 피해자 중심의 법 집행이 이뤄지도록 했다"고 설명했다. 이어 "이 공약이 실현되면 여가부 유지보다 훨씬 강하고 실질적인 여성 보호 시스템이 구축될 것"이라고 덧붙였다.

'이대남'(20대 남자)이 이 교수에게 거부감을 보여온 것에 대해선 "요즘 많이 달라졌다. 20대 남성들이 윤 후보에게 원하던 것(여가부 폐지)을 얻은 데다 내가 막무가내식으로 여성만 편드는 사람이 아니란 걸 깨달은 듯하다"며 "그래서 내게 '그동안 선생님에 대해 잘못 알았던 것 같다'고 메일을 보내온 청년도 있었다"고 했다. 이대남은 윤 후보의 핵심 지지층으로 꼽힌다.

윤 후보와 사실상 '결별' 상태가 아니었냐는 취지의 질문에는 "선대위 해산으로 자동적으로 선대위원장직에서 물러난 것뿐 정책위원 자리는 유지하며 윤 후보를 도와왔다"며 "대선까지 남은 20여 일 동안 부동층인 20·30대 여성들에 다가가 윤 후보를 찍어달라고 호소할 것"이라고 말했다.

그는 젠더 감수성이 낮다는 평가를 받아온 윤 후보를 지지하는 이유에 대해 "난 법치주의를 신봉하는 사람이다. 그런데 문재인 정부 5년을 보면 법을 마구 어기고 자기들 좋은 대로 초법적 기구를 만들어 권력형 범죄를 수사조차 못 하게 만들었지 않나"며 "이런 정권이 5년 더 연장되면 대한민국이 정말 큰일 나겠다는 생각이 들었다. 그런데 윤 후보는 자신에게 불리한 결과가 예상돼도 법과 원칙을 고집스럽게 따르더라. 그래서 그를 지지하는 거다"고 말했다.

또 이 교수는 "윤 후보를 지지하는 마음에 변함이 없다. 윤 후보는 일관성 있고 억울한 점이 많은 사람"이라며 "검찰총장 때 조국(전 법무부 장관) 수사한다고 문재인 정부가 부당한 정직, 감찰 조처를 내렸을 때 내가 검찰 감찰위원을 맡아 속사정을 잘 안다. 윤 후보가 바보스럽게 느껴질 정도로 법을 지키며 원칙대로 가는 게 마음에 들어 지지하는 것"이라고 했다.

한편 윤 후보는 지난 13일 중앙선거관리위원회에 여가부 폐지가 포함된 대선 10대 공약을 제출했다. 이후 그는 페이스북에 글을 올려 "여가부 폐지가 제 공약에서 철회되었다는 유언비어가 돌고 있다. 이는 사실과 다르다"며 "일부 언론에서 가정에 배포되는 선거 공보물에 위 공약이 빠졌다고 지적했지만, 이는 홍보 수단의 특성에 따른 맞춤형 전략일 뿐"이라고 강조했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr