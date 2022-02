ESG경영 목표 세운 中企…금리 1% 할인받는다

대한상의-IBK기업은행 업무협약

ESG성공지원 대출…비용 부담 없어

[아시아경제 오현길 기자] 중소기업이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 목표를 세우면 금리를 최대 1%포인트 할인받을 수 있게 된다.

대한상공회의소는 16일 IBK기업은행과 업무협약을 맺고 중소기업 ESG경영 확산을 위한 지속가능성연계대출 협력사업을 시작한다고 밝혔다.

이번 사업은 정부 'K-ESG 가이드라인'을 접목한 지속가능성 연계대출 모델로 국내 첫 시도다.

BNP파리바, ABN암로 등 글로벌 은행들이 참여한 지속가능성 연계대출 모델은 기업이 다양한 ESG항목 중 필요한 분야를 선택, 목표와 평가기준을 스스로 결정하고 이행하면 금리인하 등 금융지원을 받는 방식이다.

ESG성공지원 대출은 현재 ESG경영 수준이 높지 않은 중소기업이라도 개선 의지를 갖고 ESG경영 목표를 세우면 목표 수준에 따라 1%포인트 내에서 금리인하 혜택을 받을 수 있다. 대출신청 초기에 심사 통과 시 우선적으로 금리인하 혜택을 제공하는 것이 특징이다.

대출을 받고자 하는 중소기업은 ESG 자체 목표를 설정하고 대한상의로부터 확인서를 발급받은 후 IBK기업은행에 별도로 대출신청을 하여 일반적인 대출심사 과정을 거쳐야 한다. 별도 비용 부담 없이 누구나 신청이 가능하다.

조영준 대한상의 지속가능경영원장은 "ESG 평가 우수기업에 금리우대 혜택을 제공하는 경우는 있었지만 앞으로 ESG경영 수준을 높이려는 기업에게 금리인하를 해주는 대출은 국내 최초"라며 "ESG경영에 대한 관심과 노력에 직접적인 금융 인센티브를 제공함으로써 중소기업의 ESG경영 확산에 많은 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

