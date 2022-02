[아시아경제 구은모 기자] 인터파크 인터파크 035080 | 코스닥 증권정보 현재가 6,010 전일대비 260 등락률 +4.52% 거래량 32,939,882 전일가 5,750 2022.02.16 15:30 장마감 관련기사 “녹십자엠에스” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상 3상 관련株 갑니다"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어 담은 2차전지 황금株 공개치료제 드디어 나온다! 임상 3상 역대급 NEW바이오株 갑니다 close 는 지난해 연결 기준 영업이익이 25억원으로 전년과 비교해 흑자 전환됐다고 16일 공시했다. 같은 기간 매출액은 3조1158억원으로 1.7% 감소했다.

이와 관련해 인터파크는 자회사 손익 개선과 전자상거래 사업 부문 매각 결정 등의 영향이라고 설명했다. 인터파크는 지난해 10월 전자상거래 사업 부문을 물적분할해 신설법인의 지분 70%를 야놀자에 매각하기로 한 바 있다.

인터파크는 또 이날 주주가치 제고를 위해 자사주 전량(355만1240주)을 소각하기로 했다. 주당 가액은 3280원, 소각 예정 금액은 116억원이다. 지난해 12월 31일 기준으로 1주당 50원의 현금 배당도 시행한다. 배당금 총액은 39억원 규모다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr