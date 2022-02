김성찬 함평 군수 출마 예정자, 19일 출판기념회 개최

오전 10시~오후 5시 함평군립미술관서 '함평 김성찬의 세상 돋보기' 선봬

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 오는 6월 전국동시지방선거 전남 함평군수 출마를 준비 중인 김성찬 전 더불어민주당 정책위원회 부의장이 오는 19일 출판기념회를 연다.

엄중한 코로나19 상황에 맞춰 함평군립미술관 1층 강당에서 오전 10시부터 오후 5시까지 별도의 기념식 없이 워킹스루 방식으로 저자 사인회로만 진행한다.

이번에 선보일 ‘함평 김성찬의 세상 돋보기’는 김 전 부의장이 그동안 언론에 기고했던 정치·경제·사회·문화·지역문제 등의 다양한 칼럼 엮음집이다.

1장 ‘소통과 공존의 철학’, 2장 ‘더불어 살아가는 세상’ ,3장 ‘기억의 가치를 말하다’, 4장 ‘지속가능한 농어촌을 꿈꾸다’ 등 4개 챕터 약 40개의 칼럼으로 구성됐다.

5·18, 세월호, 리더, 지역경제, 농업, 언론, 교통, 스포츠, 소통, 기본소득, 관광, 기타 에세이 등이 수록돼 있다.

한편 김 전 부의장은 지난 12일 온라인 비대면 출마 기자회견을 갖고 “지금 시대야말로 아날로그와 디지털을 융합할 수 있는 리더가 필요하다”며 출마 배경을 밝혔다.

그는 ‘머물고 싶은 함평, 돌아오고 싶은 함평, 다시 찾고 싶은 함평’이라는 3대 정책 비전을 제시하기도 했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr