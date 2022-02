“화장품으로 여심 공략”…SSG닷컴, 클리오와 업무협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 색조 화장품 전문 기업 '클리오‘와 파트너십 강화를 위한 업무제휴협약(JBP)을 체결했다고 16일 밝혔다.

양사는 이번 업무협약을 통해 매분기마다 주요 고객층인 2030 여성 소비자를 위한 대형 프로모션을 공동으로 기획하고, 쓱닷컴에서만 만나볼 수 있는 단독 상품 기획도 이전보다 늘릴 방침이다.

또한 당일 쓱배송(시간대 지정배송)이나 새벽배송을 활용한 빠른 배송 서비스를 선보여 구매 경험을 차별화하고, 올해 상반기까지 SSG닷컴 내에 공식 브랜드관을 구축해 브랜드 특성에 맞는 마케팅 활동도 전개할 계획이다.

SSG닷컴 관계자는 “클리오와 협업을 통해 2030 고객에게 차별화된 쇼핑 콘텐츠를 제안할 계획”이라며 “협력사의 우수한 상품을 선보일 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr