이통3사, 연말부터 지하철에 10배 빠른 와이파이 제공

[아시아경제 임혜선 기자] SK텔레콤·KT·LG유플러스가 연말부터 5세대(5G) 이동통신 28㎓ 대역을 활용한 지하철 와이파이 서비스를 서울 수도권 지하철 2·5~8호선 구간에서 제공한다.

조경식 과학기술정보통신부(과기정통부) 제2차관은 이통3사·삼성전자·서울교통공사 관계자가 참석한 가운데 16일 오전 0시 30분 5G 28㎓ 기지국 구축 공사가 진행되고 있는 서울 지하철 6호선 한강진역을 방문해 안전사항을 점검하고 현장 작업자들을 격려했다.

이통3사는 지난 해 지하철 2호선 성수지선에 5G 28㎓를 활용한 지하철 와이파이 성능개선 실증을 성공적으로 마무리하고, 실증결과를 서울 지하철 본선으로 확대 구축 중이다. 이통 3사는 4월까지 해당 노선에 대한 5G 28㎓ 기지국 장비 구축을 완료할 예정이다.

이통3사는 기지국 구축을 완료한 하반기에는 열차 기관실 내 5G 28㎓ 신호 수신장치(CPE) 와 객차 내 와이파이 6E 공유기(AP) 설치를 진행한다. 와이파이 6E AP는 지하철 전용으로 개발해 흔들리는 지하철 내에서도 안정적인 품질을 제공할 수 있도록 진동 방지 기능 등을 적용한다. 이통 3사는 모두 함께 이용 가능한 통합형 AP를 개발할 계획이다.

과기정통부와 이통 3사가 성수 지선에서 28㎓ 대역 5G 기반 지하철 와이파이를 실증한 결과, 평균 속도는 700Mbps로, 기존 지하철 와이파이 속도인 71.05Mbps보다 약 10배 빨라졌다. 최고 속도는 약 1.2Gbps, 안정 구간에서는 800~900Mbps를 유지했다.

조경식 2차관은 "이용하는 많은 국민들이 고품질 통신 서비스를 누릴 수 있도록 신속·안전한 5세대(5G) 28㎓ 구축할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

