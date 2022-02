[포토] 제니 '과감한 포즈'

[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 블랙핑크의 제니가 자신이 참여한 의류 브랜드 화보를 공개했다.

16일 제니는 자신의 인스타그램에 속옷을 입고 과감히 포즈를 취한 사진 여러 장을 게재했다.

이에 팬들은 "섹시하다", "너무 예뻐요" 등의 반응을 보이며 화답했다.

한편 제니는 다양한 브랜드의 뮤즈로 활약 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr