국민의힘 "안철수에 대선 로드맵 제안? 논의한 바 없다"

安측과 선대본 차원의 접촉 없어

김건희 공개 행보도 "논의한 바 없어"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘이 윤석열 국민의힘 대선후보 단일화를 전제로 5년 뒤 안철수 국민의당 대선후보에게 정치적 미래를 열어주는 방안을 검토 중이라는 보도에 대해 "선거대책본부에서 논의가 진행된 바가 없다"고 일축했다.

이양수 선거대책본부 수석대변인은 16일 국회에서 기자들과 만나 "그런 내용을 보도를 통해서 처음 접했다"며 이같이 밝혔다.

앞서 이날 원희룡 정책본부장도 CBS라디오에서 '윤 후보가 안 후보에게 차기 대선 로드맵을 제안하는 걸 검토 중이란 언론 보도가 있었는데 사실이냐'는 질문에 "전혀 금시초문"이라며 "현재 단일화에 대한 문제는 우리 선대본 내에서의 여러가지 의견들이 충분히 개진돼 있는 상태고 모든 것이 후보의 판단에 맡겨져 있다"고 했다.

이 대변인은 '안 후보와 접촉이 있었느냐'는 기자의 질문에 "선대본 차원의 접촉은 전혀 없었고, 개인적으로 인연이 있는 의원(정치인)을 개인적으로 만났다는 이야기들이 언론에 공개된 것 같다"고 답했다.

안 후보가 제안한 '여론조사 국민경선 방식'을 검토하지 않느냐는 질문에는 "고민해보겠다"고 밝힌 윤 후보의 입장에서 진전된 게 없는 상태라고 설명했다.

윤 후보가 이날 방문 예정인 충남 천안의 국민의당 유세 차량에서 숨진 당원 등 2명의 빈소에서 안 후보를 만나는 것에 대해선 "인간적인 도리에서 조문을 가는 것이기에 일체의 정치적 해석을 경계해주시면 감사하겠다"고 잘랐다.

또 윤 후보 배우자인 김건희씨가 공개 행보를 검토 중이라는 보도에 대해선 "선대본에서 논의하고 계획하고 있는 바는 없다"고 답했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr