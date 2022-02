세원이앤씨, 와이지비에스와 NFT 메타버스 플랫폼 추진

[아시아경제 박형수 기자] 세원이앤씨 세원이앤씨 091090 | 코스피 증권정보 현재가 1,060 전일대비 72 등락률 +7.29% 거래량 2,345,766 전일가 988 2022.02.16 14:25 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[e공시 눈에 띄네]코스피-20일세원이앤씨, 100억원 규모 에쓰씨엔지니어링 CB 매각 close 가 블록체인 개발업체 와이지비에스와 함께 대체불가능토큰(NFT), 메타버스 게임 개발에 나선다.

는 16일 와이지비에스와 NFT 사업 협력을 위한 업무협약을 체결하고 'NFT 메타버스 플랫폼' 프로젝트를 추진한다고 밝혔다.

협약을 통해 양사는 상호 협력해 메타버스, 블록체인 기반 NFT 등 신사업을 추진?개발?운영하기로 합의했다. 블록체인 및 P2E(PlaytoEarn) 서비스를 구축하고 메타버스 기술 개발 등 관련 분야에서 학술적 교류를 진행한다.

와이지비에스는 블록체인 활용 NFT 플랫폼과 증강현실(AR)이 접목된 메타버스 플랫폼 개발업체다. NFT 거래소, 블록체인 기반 음원 저작권 유통 플랫폼 등을 개발했다.

는 현재 샌드박스 게임 '메타버스 프로젝트'(가칭), 블록체인 기반 P2E 방식 게임 '스페이스 W'(가칭)를 개발하고 있다. 와이지비에스와 협력해 NFT 및 메타버스 분야 개발에 박차를 가한다는 계획이다.

관계자는 "장기적인 공동 협력 체계를 구축하고 개발 중인 다양한 게임에 블록체인 기술을 활용할 예정"이라며 "온?오프라인을 넘나들며 상호 협력해 양사가 보유한 각종 자원과 공간 등을 지원하고 해외 무대로 활동 범위를 넓힐 수 있도록 관계를 발전시킬 계획"이라고 말했다.

