[포토] 강남에 뜬 이재명

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 16일 서울 강남구 강남역 인근에서 열린 'JM은 강남스타일!' 선거 유세에서 지지를 호소하고 있다. 이 후보는 청년들에게 기회 확대와 자영자들에게는 지원을 약속하며 지지를 호소했다.

