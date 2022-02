보성군, 행안부 개인정보 관리수준 평가 7년 연속 최고등급

[보성=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 보성군은 행안부에서 주관하는 ‘2021년 공공기관 개인정보 관리수준 진단’결과 7년 연속 양호등급을 유지하고 있다고 16일 밝혔다.

공공기관 개인정보 보호 관리수준 진단은 행정안전부에서 주관하며 중앙부처와 산하기관, 광역·기초자치단체, 공기업 등 전국 795개 기관을 대상으로 개인정보 관리 체계와 보호대책, 침해대책 3개 분야 13개 지표로 구분해 평가한다.

이번 평가에서 보성군은 13개 지표 중 9개 지표에서 만점을 받았으며, 100점 만점 중 92.55점을 기록하며 타 기관에 비해 월등히 높은 점수를 획득했다.

보성군은 주민의 개인정보를 안전하게 보호하기 위해 최신 트렌드에 맞는 개인정보 보호 시스템을 도입하여 운영하고 있으며, 해마다 군 전체 공무원을 대상으로 개인정보 보호 교육 실시, 개인정보 수탁업체 관리 및 점검, 개인정보 보호 관리 지침 개정 등 개인정보 보호에 만전을 기하고 있다.

