샘표, '질러 직화풍 BBQ 핫칠리' 육포 출시

[아시아경제 송승윤 기자] 샘표는 ‘질러 직화풍 BBQ’에 매콤함을 더한 신제품 ‘질러 직화풍 BBQ 핫칠리’ 육포를 출시했다고 16일 밝혔다.

지난해 ‘질러 직화풍 BBQ’ 매출이 전년 대비 50% 오르면서 샘표는 새로운 맛을 내세워 육포 라인업을 확장했다. 신제품 ‘질러 직화풍 BBQ 핫칠리’는 싱가포르나 홍콩에서 유명한 직화 육포 맛에 고추의 매콤함을 더한 제품이다. 씹을수록 깊어지는 불맛과 입에 착 붙는 달달함, 중독성 있는 매운맛이 질 좋은 육포의 쫀득한 식감과 어우러져 매력적이다.

개별 포장돼 언제 어디서나 간편하게 즐길 수도 있다. 신제품은 전국 GS25 편의점에서 만나볼 수 있다.

질러 마케팅팀 담당자는 “질러 직화풍 BBQ가 소비자들의 많은 사랑을 받으면서 이번에 매콤함을 더한 직화풍 BBQ 핫칠리를 선보이게 됐다”며 “씹을수록 맛이 깊어지는 질러 육포와 함께 스트레스를 날리고 기분 전환하시기 바란다”고 말했다.

