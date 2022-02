커지는 비건 시장…음료·간식에 이어 화장품까지

GS25, 비건탄산음료 독점 판매

CU, 콩 단백질 참치 메뉴 인기

올리브영·LG생건·애경 등도

줄줄이 비건 뷰티 라인 강화

[아시아경제 문혜원 기자]코로나19로 건강에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서 유통업계가 비건 제품을 잇따라 선보이고 있다.

16일 업계에 따르면 GS25는 2020년 3종이었던 비건 상품을 간편식, 젤리, 우유 등 20여종으로 늘렸다. 베지가든의 비건 떡볶이를 매운맛과 짜장맛 2종으로 나눠 선보이고, 비건 탄산음료인 ‘페이머스 소다’ 독점 판매도 시작했다.

비건 상품 매출은 2021년 전년 동기 대비 23.6배 늘었다. CU도 2020년 3종이었던 비건 상품을 20여종으로 늘리며 저변 확대에 나서고 있다. 주력 상품은 ‘채식주의 시리즈’다. CU는 업계 최초로 콩 단백질로 만든 식물성 참치를 사용해 참치마요 김밥, 유부초밥, 삼각김밥을 선보여 인기를 끌었다. 세븐일레븐은 지난해 12월 말 자체 채식 전문 브랜드 ‘그레인 그레잇’을 론칭하고 시장 공략에 한창이다.

비건 열풍은 식품을 넘어 화장품으로도 번지고 있다. 올리브영은 소비에 개인의 신념과 가치를 더하는 ‘미닝아웃’ 트렌드에 발맞춰 ‘올리브영 비건뷰티’를 선보였다. 한국 비건인증원과 영국 비건협회, 프랑스 비건협회 등 국내외 공신력 있는 기관으로부터 비건 인증을 받은 제품을 한데 모아 올리브영 비건뷰티 브랜드로 선정했다. 아모레퍼시픽은 2020년 6월 비건 화장품 브랜드 ‘이너프프로젝트’를 론칭한 뒤 대표 제품으로 24H 유스 앰플을 개발·판매하고 있다. 이 앰플은 한국비건인증원에서 비건 제품 인증을 받았고, 버려진 플라스틱을 재활용한 리사이클 페트‘를 50% 사용했다. 지난해 8월 ’빌리프 X VDL 비건 메이크업‘ 라인을 출시하며 비건시장에 진출한 LG생활건강은 지난달 스위스 알프스에서 유기농 농법으로 재배된 에델바이스 성분 등 비동물성 원료를 담고, 합성향료와 메틸파라벤 등 24종 성분을 무첨가한 ’더페이스샵 더테라피 비건 라인‘을 출시했다.

애경산업은 클린 스킨케어 브랜드 에프플로우의 ‘시카 세라마이드 수분크림’이 한국비건인증원에서 비건 제품 인증을 받았다. 이 수분크림은 주름개선 및 미백에 효과가 있는 이중 기능성 화장품이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr