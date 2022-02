서울시, 강북구 수유동 일대 노후주택 집수리 지원

수유동 316-11 일대, 주택성능개선지원구역 지정

[아시아경제 김혜민 기자] 서울시가 저층 노후주거지의 집수리를 지원하기 위해 강북구 수유동 일대를 '주택성능개선지원구역'으로 신규 지정했다.

서울시는 15일 제1차 도시재생위원회 소규모주택 수권분과위원회를 열고 강북구 수유동 316-11 일대(22만768㎡)에 대한 신규 지정안을 통과시켰다고 16일 밝혔다.

대상지인 장미원시장 일대 구역은 4층 이하의 저층주택이 밀집된 지역이다. 사용승인 후 20년 이상된 노후주택이 전체 건물의 60% 이상을 차지하는 등 주거환경이 열악해 집수리 지원 필요성이 제기돼왔다.

구역으로 지정되면 '서울가꿈주택 사업'의 집수리 보조금 및 융자금을 지원받을 수 있다. 집수리 보조금은 공사비 50% 범위 내에서 최대 1200만원까지 지원 받는다. 집수리 융자금은 공사비 80% 이내, 최대 6000만원까지 연 0.7%의 저리융자 혜택을 지원 받을 수 있다.

이번 지정 결정으로 서울시의 주택성능개선구역은 169개소가 됐다. 총 28㎢로 서울시 저층주거지 111㎢의 25%에 해당한다.

여장권 서울시 균형발전본부장은 "앞으로도 개발이 어려운 지역을 적극 발굴, 주택성능개선지원구역으로 지정해 주거환경을 개선해나가도록 하겠다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr