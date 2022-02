서울시, 올해 7~9급 지방공무원 3255명 채용한다

행정직군 2537명, 기술직군 705명, 연구직군 13명…7급 303명, 8·9급 2939명, 연구사 13명 채용

[아시아경제 임철영 기자] 서울시는 16일 공고를 통해 올해 7~9급 지방공무원 채용 선발인원을 3255명으로 확정했다고 밝혔다.

올해 채용하는 신규 공무원은 공개경쟁 3039명, 경력경쟁으로 216명이다. 모집 분야별로는 행정직군 2537명, 기술직군 705명, 연구직군 13명이며 직급별로는 7급 303명, 8급 19명, 9급 2920명, 연구사 13명이다.

또한 서울시는 장애인과 저소득층 등 사회적 약자에 대한 공직 임용기회를 확대하기 위해 장애인 172명, 저소득층 279명, 고졸자 44명 등 법정 의무채용 비율 이상으로 채용한다.

제2회 9급 공개경쟁 및 경력경쟁 임용시험(2895명)의 응시원서 접수는 3월 22일부터 25일까지 지방자치단체 인터넷원서접수센터에서 할 수 있다. 필기시험은 6월 18일에 실시하고 필기시험 합격자 발표일은 7월 20일이며 최종합격자 발표일은 9월 28일이다. 제3회 7급 공개경쟁 및 경력경쟁 임용시험(360명)은 6월 중 공고 예정이며, 7월에 응시원서를 접수하고 10월29일에 필기시험을 실시한다. 이 외 기타 시험에 대한 자세한 사항은 서울시(인재개발원) 홈페이지와 지방자치단체 인터넷원서접수센터에서 공고문을 통해 확인할 수 있다.

이밖에 서울시는 코로나19 대응을 위해 감염병대응인력 등 418명을 선발하는 제1회 채용시험을 지난해 10월에 공고했으며 현재 채용 절차를 진행 중이다. 지난해와 마찬가지로 동일 날짜에 시행하는 지방직 공무원 임용시험에는 응시원서를 중복으로 접수할 수 없으며, 9급 공채시험의 경우 올해부터 직류별 전문과목이 필수화돼 선택과목 및 조정점수 제도가 폐지됐다.

김상한 서울시 행정국장은 “어려운 상황 속에서도 서울시민을 위해 헌신·봉사하는 적극적인 자세와 우수한 역량을 갖춘 인재들의 많은 지원을 바란다”고 말했다.

