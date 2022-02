[아시아경제 이정윤 기자] 국내 가상화폐 거래소 고팍스가 전북은행과의 실명확인 입출금 계정 서비스 계약을 완료하고 발급확인서를 받았다고 15일 밝혔다. 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗에 이어 고팍스는 원화거래가 가능한 국내 가상화폐 거래소가 될 가능성이 높아졌다.

고팍스 관계자는 “전북은행 측에서 고팍스의 정보보안인증(ISMS) 최초 취득, 정보보호공시 유공 표창, 상장정책 최초 공시 등 가상자산 시장의 신뢰도 제고를 위한 노력을 인정해준 결과로 평가”한다며 ”앞으로 전북은행과 더욱 안전하고 편리한 가상자산 거래환경을 만들기 위해 노력하겠다"고 했다.

고팍스는 해킹사고 없는 우수한 보안, 투명한 상장정책 운영 등으로 글로벌 가상화폐 거래소 평가기관 크립토컴페어로부터 국내 최고 등급을 부여받는 등, 국내외에서 안전하고 신뢰도 높은 거래소로 평가돼 왔다.

