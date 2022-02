우리 지역 밀착형 정보가 한가득 … 경북 경산시, 달라지는 제도·시책 전자책 발간

첫만남이용권, 농어민수당 등 생활 밀착형 정보들로 구성

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 경산시는 ‘2022년도 달라지는 제도·시책’ 전자책을 발간했다고 14일 밝혔다.

이번에 발간된 전자책은 올해부터 새롭게 시행되거나 바뀌는 제도들을 5개 분야 53개 과제로 엮었다.

시는 지자체와 중앙정부가 새롭게 시행하는 과제 중 시민들의 일상생활과 밀접하게 연관된 제도들을 엄선했다.

일반·행정·안전분야 6개, 일자리·경제분야 11개, 복지·보건분야 24개, 건설·환경분야 4개, 농림·축산분야 8개 분야로 구성돼 있다.

주요 변경 제도는 첫만남지원금, 경상북도 농어민수당, 근로장려금 소득상한금액 인상, 관공서 공휴일 민간기업 적용 확대, 청년희망적금 출시, 3+3 부모육아휴직제 시행, 감염관리수당 지급 시행, 농지연금 가입연령 완화 및 우대상품 도입이 포함돼 있다.

또 시가 자체적으로 시행하는 사업은 코로나19 자가진단키트 지원, 출생축하용품 지원, 교복구입비 지원, 다자녀가정 지원, 청년월세 한시 특별지원, 우리음식점 셀프 클린업, 식품용 아이스팩 재사용, 주·정차 단속 사전 알림서비스, 산업단지 중소기업 청년교통비 지원, 낙농가·양돈가 상생사업, 반려동물 인식칩 등록 등 22개 사업이다.

최영조 경산시장은 “육아·일자리·안전 등 각 분야에서 새로이 시행되는 과제 중 시민에게 가장 체감도가 높은 시책들을 한눈에 알아볼 수 있도록 정리했다”며 “앞으로 시민들이 많은 혜택을 받을 수 있도록 대민 홍보에 힘쓰겠다”고 말했다.

