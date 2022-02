[아시아경제 이선애 기자] 아시아나항공이 코로나19 여파에도 지난해 영업이익 흑자 전환에 성공했다.

아시아나항공은 별도 재무제표 기준 작년 매출이 4조1104억원, 영업이익이 4565억원을 기록했다고 15일 공시했다. 당기 순손실은 2790억원이다.

작년 매출은 전년(3조5599억원) 대비 15.5% 증가했다. 2020년에 631억원의 영업손실을 기록했지만, 작년에는 흑자 전환됐다. 당기 순손실은 2020년 3975억원에서 적자 폭이 감소했다.

작년 4분기에는 매출 1조3575억원, 영업이익 2126억원을 기록해 3개 분기 연속 영업이익 흑자를 이어갔다.

