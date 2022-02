美, 우크라에 최대 10억달러 금융지원 제안

[아시아경제 조현의 기자] 미국 정부가 우크라이나 개혁 의제와 국제통화기금(IMF)과의 지속적인 관여를 지원하기 위해 최대 10억달러(약 1조2000억원)의 차관 보증을 제안한다.

토니 블링컨 미 국무부 장관은 14일(현지시간) 이같이 밝힌 뒤 "(이를 통해) 러시아의 불안정한 행동 앞에서 우크라이나 경제 안정, 성장, 번영을 보장할 수 있는 우크라이나 역량을 강화할 것"이라고 말했다.

이어 "이번 조치는 미국과 동맹, 주요 7개국(G7)과 국제금융기관을 포함한 파트너들이 최근 몇 년간 러시아의 압력 속에서 우크라이나 경제를 보호하는 데 도움을 줬던 것에 기반하는 것"이라고 했다.

앞서 미국은 2014∼2016년 우크라이나에 10억달러씩 세 차례 차관을 보증했고 2014년부터 개발원조 명목으로 20억달러 이상을 지원했다.

블링컨 장관은 또 우크라이나 지원과 관련해 "미 수출입은행이 재화·서비스 조달을 위해 최대 30억달러를 투입하고 미 국제개발금융공사(IDFC)는 현재 총 8억달러 가량의 투자 포트폴리오를 세웠다"고 설명했다.

그는 "우크라이나와 국민을 지원하기 위한 추가 방안을 모색하고 있다"며 "이러한 노력을 진전시키기 위해 의회와 지속해서 협력할 것"이라고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr