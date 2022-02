고성군, 오미크론 창궐로 경로당·노인 교실 멈춘다

코로나19 확산 방지, 응급안전 서비스 등은 유지



별도 해제 시까지, 시설물 방역 점검 철저히 할 것

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남 고성군이 코로나19 변이바이러스 확산 방지를 위해 지난 14일부터 관내 경로당 329곳과 노인 교실 3개소를 전면 운영 중지했다.

오미크론 변이바이러스 창궐로 지역 어르신들의 집단감염이 우려되고 경로당 등 고위험 집단시설 이용자들에게 백신 추가 접종이 필요하다고 판단한 결과다.

코로나19 확산세가 안정될 때까지 경로당, 노인 교실을 모두 운영 중지하고 경로당 내 방역관리 책임자를 지정해 시설물 상시 점검 등을 할 예정이다.

운영 중지 기간은 2월 14일부터 별도 해제 시까지며 노인 맞춤, 홀몸노인 응급안전 서비스 등 비대면 프로그램으로 진행 가능한 필수 업무 외에는 간소화할 방침이다.

군 관계자는 “보건복지부의 경로당·노인 교실 운영 중지 지침에 따라 이같이 결정했다”며 “고위험 집단시설 이용자들의 건강을 위해 신속하게 추가 접종을 하길 바란다”라고 말했다.

