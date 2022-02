[아시아경제 이선애 기자] 맘스터치는 지난해 영업이익이 402억6천만원으로 전년보다 53.3% 증가했다고 15일 공시했다.

매출액은 3008억9000만원으로 5.2% 늘어난 반면 순이익은 232억1000만원으로 1.0% 감소했다.

맘스터치는 배달 매출 증가와 광고 효과 등에 힘입어 이 같은 실적을 기록했다고 설명했다.

앞서 지난달 맘스터치는 자발적 상장폐지를 선언하면서 최대주주인 한국에프앤비홀딩스가 자사 주식 15.80%를 공개매수한다고 밝힌 바 있다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr