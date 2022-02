[날씨]밤부터 충청·호남·제주 눈…내일 한파에 강풍

[아시아경제 이선애 기자] 15일 밤부터 충청, 호남, 제주에 눈이 쏟아질 것으로 예상된다. 충남, 충북중·남부, 전남동부남해안을 제외한 호남, 경남서부내륙에는 16일 오전까지 눈이 내릴 것으로 예상된다. 또 경기남부서해안, 전남동부남해안, 경북서부내륙에는 16일 오전까지 눈이 흩날릴 전망이다. 제주에는 목요일인 17일 오전까지 눈이 올 전망이다. 제주에서 기온이 상대적으로 높은 곳은 눈 대신 비가 내릴 수 있다.

16일 오전(제주는 17일 오전)까지 예상 적설(강수)량은 제주산지 5~10㎝(5~10㎜), 전북남부와 전남북부 3~8㎝(5㎜ 안팎), 충남·충북중부·충북남부·전북북부·전남남부(동부남해안 제외)·제주 1~5㎝(5㎜ 미만), 경기서부내륙 1㎝ 안팎(1㎜ 안팎)이다.

충남남부서해안과 전북북동부·전남동부남해안을 뺀 호남에는 16일 늦은 오후부터 17일 새벽까지 눈이 한 차례 더 쏟아지겠다. 같은 시간 남부서해안을 뺀 충남과 전북북동부, 전남동부남해안에는 눈이 날리겠다.

16일 오후부터 17일 새벽까지 적설(강수)량은 호남과 충남남부서해안 각각 1~5㎝(5㎜ 미만)와 1㎝ 안팎(1㎜ 안팎)으로 예상된다.

기상청은 "15일 밤과 16일 아침 사이와 16일 밤과 17일 새벽 사이 전북남서부와 전남북서부를 중심으로 많은 눈이 내려 대설특보가 발표될 수 있다"라고 밝혔다.

현재 광주, 전남 담양·장성·영광, 전북 고창·순창·정읍, 제주산지에 대설예비특보가 내려졌다.

16일 수도권, 강원내륙·산지, 충북북부, 경북북부내륙 등의 아침기온이 영하 10도 이하로 떨어지는 등 매우 춥겠다. 이 지역들엔 한파특보가 발령돼있다. 특히 경기 연천·포천·파주와 강원 평창군평지·철원·화천·홍천군평지·양구군평지·북부산지·중부산지·남부산지를 대상으론 한파경보가 발표된 상황이다.

16일 전국적으론 아침 최저기온이 영하 14도에서 영하 1도 사이에 분포하겠다. 낮 최고기온도 영하 5도에서 영상 4도 사이에 머물겠다.

주요도시 예상 최저·최고기온은 서울 영하 11도와 영하 3도, 인천 영하 9도와 영하 4도, 대전 영하 7도와 영하 1도, 광주 영하 3도와 0도, 대구 영하 6도와 영상 1도, 울산 영하 5도와 영상 2도, 부산 영하 4도와 영상 4도다.

기상청은 금요일인 18일까지 추위가 이어질 것으로 예상했다. 바람도 세게 불면서 추위가 더 심하게 느껴질 것으로 보인다.

16일부터 17일 오전까지 충남서해안, 전라서해안, 경북동해안, 제주엔 바람이 시속 35~60㎞로 매우 세게 불어 강풍특보가 내려질 가능성이 있다.

다른 지역도 바람의 순간풍속이 시속 55㎞ 안팎에 달할 때가 있겠다. 바람이 센 가운데 대기가 건조해 불이 나지 않도록 주의해야 한다. 건조주의보가 내려진 서울, 경기내륙 일부, 강원영동, 전남동부, 영남을 중심으로 대기가 매우 건조할 것으로 기상청은 내다봤다.

