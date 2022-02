삼성전자, 한종희 부회장 대표이사 선임

[아시아경제 이선애 기자] 삼성전자는 한종희 부회장으로 대표이사를 변경한다고 15일 공시했다.

김기남·김현석·고동진 각자 대표이사에서 한종희 대표이사 단독 체제로 변경된다.

한종희 대표이사는 지난 연말 부회장으로 승진했고, 디바이스경험(DX)부문장과 영상디스플레이사업부장을 겸하고 있다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr