美, '마약범죄 연루' 온두라스 前대통령 인도 요구

[아시아경제 조현의 기자] 미국이 온두라스 정부에 마약 범죄 연루 혐의를 받는 후안 오를란도 에르난데스 전 온두라스 대통령을 체포해 인도해 달라고 요청했다.

주요 외신은 14일(현지시간) 익명의 소식통을 인용해 "미국은 범죄인 인도를 목적으로 에르난데스 전 대통령의 체포를 요청했다"고 밝혔다.

지난 1월 퇴임한 에르난데스 전 대통령은 마약 밀매업자와 결탁했다는 혐의를 받고 있다.

에르난데스 전 대통령 집 주변은 이날 100명가량의 경찰로 둘러쌓였다.

온두라스 수도 테구시갈파 주재 미 대사관과 정부는 이와 관련해 구체적 언급을 하지 않았다.

에르난데스 전 대통령은 마약 밀매업자와의 연관성을 부인하는 것으로 알려졌다.

에르난데스 측 변호인은 현지 매체에 "중미의회 의원으로서 면책특권을 갖고 있기에 체포는 불법"이라며 "미국과 온두라스 정부가 에르난데스 전 대통령의 권리를 짓밟으려 하고 있다고"고 비판했다.

앞서 이달 초 에르난데스 전 대통령은 지난해 7월 미국 정부가 작성한 '부패·비민주 행위자' 명단에 오른 사실이 뒤늦게 공개됐다.

당시 미 국무부는 "믿을 만한 복수의 언론 보도에 따르면 에르난데스는 부패·마약 밀매 행위를 저지르거나 불법 행위와 관련된 돈을 정치 활동에 사용함으로써 상당한 부패에 관여했다"고 밝혔다.

지난해 미 검찰도 에르난데스 전 대통령 동생에 대한 마약 밀매 혐의 재판 과정에서 에르난데스를 사건의 공모자로 지칭하고 그가 마약 밀매업자로부터 받은 뇌물을 대선에 사용했다는 의혹을 제기했다.

외신은 "미 사법부가 마약 밀매 혐의로 기소된 에르난데스 전 대통령 동생에게 종신형에 더해 추가로 징역 30년형을 내렸다"고 전했다.

