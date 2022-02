[골프토픽] ‘헐크’ 디섐보 "PGA투어 결별은 거짓 뉴스"

[아시아경제 노우래 기자] ○…"내가 PGA투어를 떠난다고? 완전히 거짓 뉴스다."

‘헐크’ 브라이슨 디섐보(미국·사진)가 미국프로골프(PGA)투어와의 결별 주장을 강하게 부인했다. 15일(한국시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "진짜 부정확한 거짓 뉴스가 나오고 있다"면서 "내 건강과 경기 출전 일정은 나 자신과 내 팀에서만 알린다"고 강조했다. 이는 최근 한 팟캐스트 방송이 "디샘보가 아예 PGA투어 대회에 한 번도 출전하지 않을 계획"이라고 보도한 데 반박한 것이다.

앞서 "사우디아라비가 후원하는 슈퍼골프리그에 합류하는 대가로 1억3500만 달러를 제안받았다"는 기사에도 ‘오보’라고 선을 그었다. 디섐보는 올해 들어 PGA투어 대회에 2차례만 등판했다. 17일 개막하는 제네시스인비테이셔널에도 출전하지 않는다. "손목과 엉덩이 부상이 완쾌하지 않아 나서지 않는다"는 설명이다. 다음달 4일 아널드파머인비테이셔널에서는 디펜딩챔프 자격으로 출격할 전망이다.

