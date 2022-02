中 기업 美 증시상장 7개월만에 재개

[아시아경제 조현의 기자] 지난해 7월 중국 당국의 규제로 중단됐던 중국 기업의 미국 증시 상장이 7개월 만에 재개된다.

14일(현지시간) CNN에 따르면 일회용 의료장비 업체 메이화국제의료기술이 이번 주 미국 나스닥에 데뷔한다. 메이화는 이를 통해 5750만달러(약 700억원)를 조달할 계획이다.

중국과 미국 양쪽에 본사가 있는 기업을 제외하고 중국에만 본사를 둔 기업이 미국에 상장하는 것은 지난해 7월 상하이 소재 금융서비스업체 센티지홀딩스 이후 처음이다.

주요 외신은 이날 최근 몇 주 사이 중국 기업 6곳 이상이 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장 서류를 제출했다고 전했다.

이들 기업이 계획하는 기업공개(IPO)는 3500만달러(약 420억원) 이내의 소규모다. 규제 불확실성 속에 당분간은 대규모 IPO가 많이 나올 가능성이 작을 것이란 전망이다.

중국 기업들은 지난해 1∼7월 미국 증시 상장으로 128억달러(약 15조4000억원)를 조달했으나 지난 6월 말 차량공유업체 디디추싱의 뉴욕증시 상장 이후 당국의 규제가 크게 강화됐다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr