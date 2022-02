[아시아경제 강나훔 기자] 홍원준 엔씨소프트 최고재무책임자(CFO)는 15일 진행된 2021년도 실적발표 콘퍼런스콜에서 "'리니지W' 2권역(북미·유럽) 출시에 NFT가 적용될 수 있도록 준비하고 있다"고 말했다.

