에스와이, 공장지붕태양광 전 사업모델 자체운영

SK E&S 코원에너지서비스와 1MW급 공장지붕임대 태양광발전 계약

인주생산단지, 자체소비와 전력판매 이어 지붕임대발전까지 적용

[아시아경제 박형수 기자] 종합건자재기업 에스와이는 SK E&S 코원에너지서비스와 지붕임대 태양광발전 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

SK E&S가 에스와이 공장 지붕을 임대해 태양광 발전하는 형태다. 지붕태양광 전문업체인 에스와이는 지붕 임대와 동시에 직접 태양광발전소 설계와 시공, 유지보수를 맡는다.

오는 9월 준공할 예정으로 설비규모는 1MW이다. 연간 약 1.3GWh의 전력을 생산할 것으로 기대했다. 일반가정 340여 가구가 사용할 수 있는 전력량이다.

지붕 태양광 발전사업은 자체소비 모델과 전력판매 모델로 나뉜다. 최근 산림을 비롯해 환경을 훼손하는 임야 태양광발전보다 정책적으로 발전단가가 높고 인허가 등이 쉬운 공장지붕 태양광 사업이 주목받고 있다. 대형 발전사가 공장지붕을 임대해 발전하는 사업이 늘어나는 추세다. 발전사는 발전수익을 얻고 임대사업자는 유휴부지인 지붕을 활용해 임대수익을 얻는 구조다.

에스와이는 인주 생산단지 공장 5개동 가운데 기존 3개동에 자체 소비용과 전력판매용 태양광발전설비를 운영하고 있다. 나머지 2개동 공장도 지붕임대 태양광발전을 진행하면서 에스와이는 단일 단지에 지붕태양광 전 사업모델을 운영한다. 지붕면적 1만평에 9000여 개 태양광모듈로 4.5GWh 전력을 생산하는 친환경 생산단지다.

에스와이는 자체 태양광발전사업 운영데이터를 바탕으로 관련 신제품 개발과 지붕태양광발전소 시공사업 제안을 확대한다는 계획이다.

에스와이 관계자는 "특허받은 태양광발전용 지붕재인 '뉴솔라루프'와 더불어 반사광에도 발전하는 양면모듈에 특화된 '세라믹하이퍼빌 지붕재' 등 특화 제품을 현장에서 적용하고 있다"고 말했다. 이어 "해안가에 인접한 현장에는 초속 50m를 버티는 태양광 구조물을 추가 적용했다"며 "현장 맞춤형 시공으로 2017년 태양광발전 EPC 사업에 진출한 후 현재까지 진행한 수십여 개 현장에서 안전사고가 없는 것도 자랑거리"라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr