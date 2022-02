지니언스, NAC 시장점유율 '톱5' 진입

[아시아경제 박형수 기자] IT 컨설팅 및 시장조사 기관 가트너가 최근 발표한 전 세계 엔터프라이즈 네트워크 장비 분야 톱 5 NAC 기업에 지니언스 지니언스 263860 | 코스닥 증권정보 현재가 9,720 전일대비 20 등락률 +0.21% 거래량 64,585 전일가 9,700 2022.02.15 15:30 장마감 관련기사 지니언스, 과기정통부 우수 기업연구소로 지정치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 가 선정됐다.

지니언스는 2005년 국내 최초로 NAC를 개발했다. 국내에 진출한 해외 기업과 경쟁하며 우정사업본부, 국방 등 대규모 NAC 사업을 수주했다. 지난 17년 동안 국내 NAC 시장에서 점유율 1위를 유지했다.

2016년 미국법인을 설립하고 해외 시장 진출에 나섰다. 2018년부터 3년 연속 국내 및 아태지역에서 ‘가트너 NAC 마켓가이드’ 대표 기업으로 선정됐다.

지니언스는 지난해 사이버 보안 강국인 이스라엘에 NAC를 공급했다. 기존 고객이 클라우드 기반 구독 서비스를 이용한 후 이탈율이 1% 미만일 정도로 고객 충성도가 높다.

가트너에 따르면 NAC는 내부 정보 보호 체계 수립, 기업 내부 인프라에 접근하는 사용자의 단말에 대한 가시성을 확보해 기업의 자산과 사용자를 보호한다. 지니언스의 NAC 솔루션 '지니안 NAC'는 구축형, 매니지드 서비스, 클라우드 환경 등 고객의 다양한

IT환경에서도 안정적이고 효율적인 보안 운영이 가능한 서비스 포트폴리오를 갖고 있다. 고객은 환경에 맞게 지니언스 솔루션 및 서비스를 사용할 수 있다. IT 환경의 전환과정에서도 보다 손쉽게 보안 안정성과 확장성을 확보할 수 있다.

김계연 지니언스 CTO?미국법인장은 "자체 개발한 국내 독자 보안 기술이 세계 시장에서 인정받았다"며 "연구개발 투자가 해외 비즈니스 성과로 이어질 수 있도록 시장 개척에 박차를 가하겠다"고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr