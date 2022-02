이재명 "제 아내 고향 충청도, 사드 같이 흉악한 것 안돼"

15일 대전 현장 유세서 "사드 배치로 충청도민 고통스럽게 해선 안돼"

"노무현·문재인 추진했던 지방분권 강화, 지역균형발전 확실히 책임"

[아시아경제 오주연 기자, 대전=이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 15일 대전 유세 현장에서 "사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치 지역은 위기시 첫 타격 지역이 된다"며 "제 아내의 고향, 충청도에 사드 같이 흉악한 것 말고 보일러를 놔드리겠다"고 말했다. 배우자 김혜경씨가 충북 충주 출신임을 강조하는한편 윤석열 국민의힘 대선 후보의 '사드 추가 배치' 공약을 비판하기 위한 것으로 풀이된다.

이날 오후 대전 으능정이거리를 찾은 이 후보는 "제 처가댁에 갈등과 증오가 아니라 화해와 성장과 평화를 선물해드리겠다"며 이같이 말했다.

이 후보는 "충청의 사위, 이재명이 몇 가지 약속을 드리겠다"면서 이날 오전 부산과 대구 유세에서 언급한 것과 마찬가지로 코로나 위기극복과 경제 성장, 국민통합을 약속했다.

이에 더해 대전에서는 "미래로 나가는, 평화를 만드는 대통령이 되겠다"면서 "전쟁 위기를 조장해서 권력을 얻는 구태정치는 안 된다"고 강조했다.

그는 "필요하지 않는 사드 배치를 하겠다고 해서 충청도민을 고통스럽게 하면 안 된다"며 "사드배치 지역은 위기시 첫 타격지역이 된다"고 지적했다.

이와 함께 '지역균형발전'에도 무게를 실었다. 이 후보는 "노무현 전 대통령이 시작했고, 문재인 대통령이 추진했던 지방분권 강화, 지역균형발전을 이재명이 확실히 책임지겠다"면서 "균형발전을 이룰 후보는 이재명"이라고 강조했다. 이어 "국가최고 책임자는 유능해야 한다"며 "무지와 무능은 국가에 죄악을 불러온다"고 말했다.

그러면서 "대한민국의 경제를 살리고 국민들의 삶을 개선하고 다음 세대에게 희망을 만들어 줄 위기에 강한 유능한 경제 대통령 후보"라고 강조하며 "가장 일 잘할 사람을 뽑는 것은 이재명의 행복이 아니라 국민의 행복이고, 3월9일 이 나라를 책임질 사람도 국민"이라며 지지를 호소했다.

