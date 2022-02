[아시아경제 이선애 기자] 롯데정밀화학은 롯데케미칼이 29만4550주를 장내 매수해 보유 지분이 지난해 말 32.22%에서 33.37%로 변경됐다고 15일 공시했다.

