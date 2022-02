엔씨, 지난해 영업익 3725억원…전년比 55%↓ (상보)

[아시아경제 강나훔 기자] 엔씨소프트는 연결기준 지난해 매출 2조3088억원, 영업이익 3752억원을 기록했다고 15일 밝혔다. 전년 대비 각각 4%, 55% 감소한 수치다.

지난해 4분기는 매출 7572억원으로 전년 동기 대비 35% 올랐고, 영업이익은 1095억원으로 30% 줄었다.

엔씨 측은 마케팅비와 인건비 등 영업 비용의 증가로 영업이익이 감소했다고 설명했다. 마케팅비는 신작 출시에 따른 마케팅 활동 증가로 전년 대비 122% 늘어난 2826억 원을 기록했다. 인건비는 인력 증가와 신작 게임 성과 보상 지급 등으로 전년 대비 18% 증가한 8495억원이다.

연간 매출을 지역별로 살펴보면 한국 1조5752억 원, 아시아 4470억원, 북미·유럽 1143억 원이다. 로열티 매출은 1724억원이다.

제품별 연간 매출은 모바일 게임이 1조6105억원을 기록했다. 구체적으로 리니지M 5459억원, 리니지2M 6526억 원, 블레이드&소울 2544억원, 리니지W 3576억원이다.

PC온라인 게임 매출은 리니지 1341억원, 리니지2 997억원, 아이온 749억원, 블레이드&소울 436억원, 길드워2 737억원이다.

특히 리니지W는 역대 엔씨 게임 중 모든 지표에서 최고의 성과를 기록했다. 현재도 주요 트래픽이 꾸준히 증가하고 있다. 아이온은 클래식 서버 출시 효과가 이어지면서 매출이 전년 대비 64% 상승했다. 길드워2 매출은 신규 확장팩 기대감이 반영되며 전년 대비 21% 증가했다. 연간 해외 및 로열티 매출은 전년 대비 82% 늘었다.

엔씨는 전날 TL, 프로젝트E, 프로젝트M 등 신규 IP 5종을 공개했다. 다중접속역할수행게임(MMORPG), 인터랙티브 무비(Interactive Movie), 액션 배틀 로열(Action Battle Royale), 수집형 RPG(Role Playing Game) 등 다양한 장르의 게임을 글로벌 시장 타깃으로 준비 중이다. 개발 단계부터 이용자들과 다양한 형태로 소통하고 피드백을 반영할 계획이다.

엔씨는 올해 하반기 콘솔·PC 타이틀인 TL의 글로벌 출시를 목표하고 있다. 리니지W는 하반기 중 북미와 유럽 등 서구권 국가에 출시할 계획이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr