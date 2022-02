유재석·전현무 이어 김성주 확진…방송가 살얼음판(종합)

방송인 김성주 확진

출연 프로그램만 8개

제작 일정 차질

[아시아경제 이이슬 기자] 8개 방송 프로그램의 고정 진행자로 활동 중인 방송인 김성주가 확진 판정을 받았다.

15일 소속사 장군엔터테인먼트에 따르면, 김성주는 인후통을 느껴 진행한 코로나19 자가검사키트(신속항원) 검사에서 양성 반응을 확인한 후 지난 14일 시행한 PCR(유전자증폭) 검사에서 이날 오전 양성판정을 받았다.

그는 코로나19 백신 접종을 3차까지 완료했으며, 증상은 경미한 상태로 자택에 격리 중이다.

김성주는 MBC '복면가왕', KBS2 '우리끼리 작전타임', '개승자', JTBC '뭉쳐야찬다2', TV조선 '국가수', '국가가 부른다', 채널A·SKY채널 '강철부대2', IHQ '내 이름은 캐디'를 비롯해 8개의 고정 프로그램 진행자로 활동 중이다.

이에 각 프로그램 측은 접촉한 제작진에게 검사를 권고하고 다음 녹화 일정을 재검토하며 상황을 예의주시 하고 있다.

MBC '복면가왕' 녹화는 2주 간격으로 진행되기에 방송 일정에는 차질이 없다. 일주일 뒤 녹화 여부는 김성주의 상태를 보고 일정을 확정할 계획이다.

KBS2 '개승자'는 지난 12일 녹화를 진행했으며, 당시 김성주와 밀접접촉한 제작진에게 검사를 권고했다. 다음 녹화일까지는 여유가 있어 향후 일정에는 지장이 없을 것으로 보인다. 앞서 '개승자'에 출연 중인 코미디언 윤형빈도 확진 판정을 받고 복귀한 바 있다.

KBS2 '우리끼리 작전타임' 측은 이번주 녹화를 취소하고 다음주 진행하기로 했다. 예정된 방송 일정에는 차질이 없다는 입장이다.

지난 14일 제작보고회를 취소·연기한 '강철부대2' 측은 다음 녹화 일정을 재검토 중이다. 첫 방송은 오는 22일 예정대로 진행되며, 녹화분도 여유가 있는 것으로 알려졌다.

TV조선 '국가가 부른다'와 '국가수', JTBC '뭉쳐야찬다2' 측은 김성주 없이 예정된 녹화를 진행할 계획이다.

최근 유재석·전현무·조세호 등 다수 예능에서 활발히 활동 중인 방송인들이 잇따라 확진 판정을 받으며 방송가에 빨간불이 켜졌다. 이에 따라 방역 시스템과 녹화 환경에도 각별한 주의가 요구된다.

중앙방역대책본부에 따르면, 이날 코로나19 신규 확진자수는 5만7177명으로 역대 최다를 기록했다.

