SK에너지, 목포화물차 휴게소 오픈…"車 1010대 주차, 전국 24개소 중 최대"

故 최종현 선대회장 유지



부지 약 9만㎡…"SK 사회적가치 창출 대표모델"

[아시아경제 문채석 기자] SK에너지는 전남 목포시에 전국 24번째 화물차 휴게소를 열었다고 15일 밝혔다.

이날 목포시 대양일반산업단지 내 화물차 휴게소에서 열린 준공식엔 김종식 목포시장, 김원이 더불어민주당 의원, 강봉원 SK에너지 부사장 등이 참석했다.

목포 화물차 휴게소는 2만7400평(약 9만㎡) 부지에 들어섰다. SK에너지가 전국에 만든 화물차 휴게소 24곳 중 가장 큰 규모다. 화물차와 승용차를 포함해 총 1010대를 동시에 주차할 수 있다. 화물차 운전자를 위한 24시간 운영 휴게소, 식당, 수면실, 샤워실, 주유소, 정비·검사소 등 다양한 부대 시설을 갖추고 있다.

화물차 휴게소는 고(故) SK 최종현 선대 회장의 유지에 따라 2006년 시작된 국내 유일 화물차 운전자 복지 증진 사업이다. SK에너지에 따르면 그룹이 추구하는 사회적 가치 창출 대표 모델로 꼽힌다. 화물차 불법주차 문제 해결과 지역 경제 발전에 기여하고 있다는 평을 듣는다. 이번 목포 화물차 휴게소 개장으로 목포신항, 무안국제공항, 서해안고속철도, 서해안과 남해안고속도로를 연결하는 사통팔달 물류거점으로서 목포의 역할이 한층 더 강화될 것으로 전망된다.

준공식에서 김종식 목포시장은 "화물운수 종사자의 편의 증진은 물론 밤샘 불법주차 등으로 인한 시민 불편이 해소될 것"이라고 기대했다. 강봉원 SK에너지 부사장은 "휴게소의 여유 부지를 활용한 연료전지, 수소충전, 태양광 발전 등 친환경 에너지 복합 스테이션으로의 진화를 검토할 계획"이라고 화답했다.

