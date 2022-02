대한상의, 중소·중견기업을 위한 ESG온라인 강의 영상 공개

대한상의, ‘중소·중견기업 ESG’ 온라인 강의 16일 공개

철강·에너지/화학·반도체·식품제조·금융 등

ESG 실천 요구 높은 5개 업종 우수사례 소개

작년 11월에 공개한 2탄에 이은 후속편

탄소감축·자원선순환·취수량 절감 사례 등 담아

대한상의 홈페이지와 ESG 플랫폼 '으쓱' 통해 무료 시청

[아시아경제 정동훈 기자] 대한상공회의소(상의)는 중소·중견기업을 위한 맞춤형 ESG 온라인 강의인 ‘ESG(환경·사회·지배구조) A부터 Z까지’ 강의영상 3탄을 16일부터 대한상의 홈페이지와 ESG 플랫폼 ‘으쓱’을 통해 공개한다고 밝혔다.

ESG 온라인 강의는 최근 대기업뿐만 아니라 공급망 내 협력관계에 있는 중소·중견기업에게까지 ESG 실천 요구가 커지고 있는 상황에서 ESG에 대한 기업들의 이해도를 높이고 실질적인 대응전략 마련을 지원하기 위해 제작됐다.

앞서 대한상의는 ESG 기초강의 10강을 시작으로 ESG 금융편, 공급망편, 보고서편과 같은 최신이슈 강의 10강을 추가 제작하여 총 20개의 영상을 공개한 바 있다. 이번 3탄 강의에는 철강·에너지/화학·반도체·식품제조업·금융업 등 ESG 실천을 많이 요구받는 5개 업종에서 국내기업의 ESG경영 사례를 소개한다. 총 10개 기업에서 실제 ESG 관리 시스템을 구축해나가고 있는 ESG 담당 임직원이 직접 연사로 참여했다.

강의 프로그램은 ▲포스코와 현대제철의 철강편 ▲한화솔루션, LG화학, 에너지 스타트업 이노마드의 에너지/화학편 ▲SK하이닉스의 반도체편 ▲CJ제일제당과 풀무원의 식품제조편 ▲KB금융그룹과 신한금융그룹의 금융편으로 총 10개 영상으로 구성됐다.

16일에 공개되는 강의 중 ‘철강편’은 버려지는 패각을 제철공정에 재활용해 탄소감축에 성공한 사례부터 사내 ESG 정보를 정확하고 적시성 있게 취합하기 위해 ESG 데이터 시스템을 구축한 사례 등을 소개한다. ‘에너지/화학편’에서는 태양광·풍력·수소재생에너지 사업과 폐플라스틱·폐배터리 등 자원선순환 기술 등을 다룬다.

23일에는 ‘반도체편’, ‘식품제조편’, ‘금융편’ 5개 영상이 공개된다. ‘반도체편’에서는 반도체 산업에서 물이 왜 중요한지 설명하고 취수량 절감 등 수자원 리스크 저감을 위한 노력을 담았다. ‘식품제조편’은 소비자의 건강한 식생활에 기여하기 위한 영양설계 가이드라인부터 푸드업사이클링·식물성지향식품 등 친환경 식품 개발사례를 소개한다. 마지막으로 ‘금융편’은 자산 포트폴리오 내 탄소를 감축하기 위한 SBTi 방법론 뿐 아니라 중소·중견기업의 ESG경영을 지원하기 위한 다양한 ESG 금융 상품 등을 다룬다.

대한상의는 ‘중소·중견기업 CEO를 위한 알기 쉬운 ESG’ 책자 발간, 중소기업의 ESG경영 우수 실천사례를 담은 ‘ESG B.P시리즈’ 영상 콘텐츠 제작 등 ESG에 대한 중소ㆍ중견기업의 이해와 실천을 돕는 사업을 펼쳐왔다. 이번 ESG 온라인 강의 3탄 영상을 공개한데 이어 상반기에 ESG 온라인 강의 핵심 내용을 정리한 가이드라인 책자를 발간할 예정이다.

조영준 지속가능경영원장은 “투자자나 고객사로부터 ESG경영을 직접 요구받거나 언론 등에서 ESG를 자주 다루면서 ESG가 중요하다는 인식은 이미 자리잡았으며 이제는 각 산업별로 ESG 항목 중 어떤 것을 먼저 챙겨야 할지 우선순위를 고민해야할 시점이다”며 “업종별 ESG 우수 실천사례 및 전략을 담은 이번 강의가 가이드라인이 되어 ESG실천을 고민하는 중소·중견기업에게 많은 도움이 되기를 바란다”고 밝혔다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr