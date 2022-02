볼보자동차코리아가 15일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 브랜드 최초의 쿠페형 순수 전기 SUV ‘C40 Recharge(리차지)’를 공개했다. /문호남 기자 munonam@

